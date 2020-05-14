Минэкономразвития выступило за снижение платы на городских парковках

Направленный в правительство России депутатский запрос был переадресован в Минэкономразвития, Минтранс и МВД. Из этих ведомств на данный момент лишь Минэкономразвития ответило господину Нилову.

— Минэкономразвития поддерживает в качестве временной меры снижение размера платы за пользование парковками и считает возможным вынести указанный вопрос на рассмотрение рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Полная отмена платы за пользование парковками представляется в условиях режима самоизоляции не вполне обоснованной, — ответил депутату заместитель главы Минэкономики Михаил Расстригин.

Напомним, что «коронавирусная» рабочая группа Госсовета была создана два месяца назад по поручению президента Путина. В ней числятся первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и несколько федеральных министров.