Минкомсвязь создает супермонополиста–оператора камер автоматической фиксации

В прессу просочилась информация о подготовке Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) распоряжения правительства РФ о передаче ООО «ГЛОНАСС БДД» (дочерняя структура «Ростеха») единоличных полномочий по выполнению контрактов на установку и обслуживание всех камер автоматической фиксации нарушений ПДД в России.

Министерство разослало в субъекты Федерации письмо с изложением соответствующего плана о создании единого государственного монополиста-оператора камер. Помимо прочего, руководителям субъектов предлагается высказать свое отношение к будущему «прайс-листу» на услуги ООО «ГЛОНАСС БДД».

Так, при развертывании системы автоматической фиксации нарушений ПДД «с нуля», региону придется заплатить по 1,2–2,6 млн. рублей за каждый комплекс. А за передачу данных нарушителей в ГИБДД местные бюджеты должны будут отчислять по 65 000–150 000 рублей в месяц за каждую камеру.

В случае, если камеры в регионе уже работали до прихода «ГЛОНАСС БДД», за их обслуживание госкомпания будет брать по 15 000–60 000 рублей в месяц за каждый комплекс. При варианте аренды камер регионом у их владельца-монополиста, расценки составят 65 000–150 000 рублей в месяц, сообщает «Коммерсант».