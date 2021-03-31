ГИБДД объяснила, зачем на дорогах будут ставить красно-синие фонари

Комплекс состоит из семи стоек, часть из которых оборудованна светодиодными лампами красного и синего свечения. Питаются переносные «мигалки» от встроенных аккумуляторов, которых должно хватать на четыре часа работы комплекса.

Инспекторы ДПС, тестировавшие новинку, уверены, что такой набор будет полезен, когда важно проинформировать участников дорожного движения об аварии впереди — чтобы водители заранее снизили скорость. Но пока вопрос тотального применения этой разработки не решен.

И еще одна новость от ГИБДД. Российская Госавтоинспекция выпустила циркуляр, который разъясняет, как и какие переделки можно выполнять со своим автомобилем. Портал «АвтоВзгляд» изучил этот написанный казенным языком документ и попытался понять, что же хотели сказать его составители.