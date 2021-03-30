Почему не следует менять лобовое стекло весной

Прилетевший камень или шип, что особенно распространено на отечественных дорогах, трещина от январских морозов или простая затертость от времени особенно сильно «режут глаз» водителя по весне. На улице стало тепло, много солнца, настроение поднимается само собой, а организм требует витаминов и повсеместного обновления. И тут на глаза попадает любимый автомобиль, который после зимы всегда выглядит потрепанным. Одной добротной мойкой и полировкой порой не обойтись. Особенно когда дело касается лобового стекла.
Так уж вышло, что дороги у нас грязные, обильно «заселенные» галькой да песком, плотно сдобренных обычным мусором. Получить скол — дело нехитрое, для этого не требуется ни дальнего путешествия, ни поездки за город. А в переходный период, как днем уже тепло, а вот ночью еще потрескивает мороз, любая «ссадинка» может легко превратиться в гигантский разлом. Который, конечно, будет здорово портить внешний вид машины. Надо скорее поменять.
Китайские лобовые стекла, которые легко трескаются, быстро затираются и за пару лет приходят в негодность, приучили россиян к спокойному отношению к замене. Ведь они дешевы. Да и широченное предложение позволяет быстро и без лишних усилий найти мастера, готового сделать работу чуть ли не себе в убыток. Так чего тянуть?
Однако дьявол кроется в мелочах. «Триплексы» из Поднебесной, конечно, значительно бюджетнее, чем конкуренты, однако с геометрией, увы, у китайцев не срослось. Два из трех стекол кривые, и приклеить их порой технически невозможно. Добавляет «изюма» и сам процесс интеграции нового стекла. Во-первых, лобовое — элемент жесткости кузова автомобиля, на него идет существенная нагрузка, оттого и лопаются мягкие китайские стекла достаточно часто. Минимального скола для этого более, чем достаточно.
Во-вторых, экономия — а как иначе дать рыночную цену на установку — плохо сказывается на количестве клея. Его недоливают, причем основательно. Ошибаются даже на заводе, чего уж говорить про доморощенных мастеров в гараже, которые зачастую кладут фиксирующий состав «на глаз». А в-третьих, любой клей требует времени на «срабатывание»: проще говоря, чтобы высохнуть. В тандеме эти три пункта, собравшись весной, легко себе могут гарантировать автовладельцу обильную течь в самом болезненном для машины месте.
Вода обязательно попадет не только на миллион микросхем, которые базируются под торпедо у любого современного автомобиля, но и на жгуты проводов, которые имеют свойство гнить. Более того, провод «растворится», превратившись в медный купорос, буквально за пару месяцев. Развалятся разъемы, пропадут контакты, машина начнет «бить тревогу» всеми лампочками на приборной панели, да еще и откажется ехать. Поиск же «пропавшего» может занять несколько дней, а стоимость восстановления составит кругленькую сумму.
Выбирая новое лобовое стекло, стоит почитать комментарии «коллег по несчастью», отринуть экономию и обратить особое внимание на реноме установщика. И трижды подумать, прежде чем заняться заменой «триплекса» весной, ведь есть существенный шанс, что клей просто не высохнет. Дешево может обернуться в дорого буквально за пару месяцев, ведь замена косы проводов и даже ее части — это очень дорогая операция.