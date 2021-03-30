Почему не следует менять лобовое стекло весной

Прилетевший камень или шип, что особенно распространено на отечественных дорогах, трещина от январских морозов или простая затертость от времени особенно сильно «режут глаз» водителя по весне. На улице стало тепло, много солнца, настроение поднимается само собой, а организм требует витаминов и повсеместного обновления. И тут на глаза попадает любимый автомобиль, который после зимы всегда выглядит потрепанным. Одной добротной мойкой и полировкой порой не обойтись. Особенно когда дело касается лобового стекла.

Так уж вышло, что дороги у нас грязные, обильно «заселенные» галькой да песком, плотно сдобренных обычным мусором. Получить скол — дело нехитрое, для этого не требуется ни дальнего путешествия, ни поездки за город. А в переходный период, как днем уже тепло, а вот ночью еще потрескивает мороз, любая «ссадинка» может легко превратиться в гигантский разлом. Который, конечно, будет здорово портить внешний вид машины. Надо скорее поменять.

Китайские лобовые стекла, которые легко трескаются, быстро затираются и за пару лет приходят в негодность, приучили россиян к спокойному отношению к замене. Ведь они дешевы. Да и широченное предложение позволяет быстро и без лишних усилий найти мастера, готового сделать работу чуть ли не себе в убыток. Так чего тянуть?