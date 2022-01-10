ГИБДД опять радикально изменит экзаменационные билеты «на права»

– Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения, — сообщили в ведомстве.

В МВД пояснили, что очередное переписывание экзаменационных билетов ГИБДД направлено на уменьшение количества ДТП, совершаемых водителями чей стаж за рулем не превышает двух лет. Напомним, что за 11 месяцев 2021 года начинающие водители стали виновниками более 7 000 аварий, в которых погибли 682 человека и свыше 10 000 было ранено.

Кроме того, по данным ГИБДД, после внедрения в апреле 2021 года новых правил проведения экзамена на получение ВУ резко снизилось количество начинающих водителей, сдающих «на права» с первой попытки. В частности, статистика утверждает, что в период с 1 апреля по 30 ноября 2021 из более чем 2,6 млн экзаменов на получение «прав» только 36% оказались успешными. Причем с первой попытки получили свои ВУ лишь 13,6% экзаменуемых. Характерно, что годом ранее более 33% желающих обзавестись «правами» получили их с первой попытки.