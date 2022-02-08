Зачем ГИБДД создала сервис для жалоб на неправильные дорожные знаки и разметку

У российских водителей появилась возможность оперативно жаловаться на «дорожные ловушки» — места, где движение организовано так, чтобы провоцировать нарушения ПДД. Проект «Дорожные ловушки» организовало ГУОБДД МВД России, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК вместе с Информационным центром по автомобильным дорогам «Информавтодор».

Особых усилий со стороны «органов» и общественников это мероприятие не потребовало. Фактически оно свелось к сооружению на базе общедоступного сервиса «Яндекс-Формы» анкеты, где любой желающий может разместить свои претензии к организации дорожного движения на каком-либо участке, подкрепив ее фотографиями. После этого жалобу водителя обещают рассмотреть с участием представителей ГИБДД.

Однако удовлетворить ее — не обещают. Так что, похоже, гаишники в очередной раз лишь создают видимость заботы о насущных интересах моторизованных россиян…