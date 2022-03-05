В Московской области ввели штраф за неоплату парковки

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Теперь во всем московском регионе будут действовать штрафы за неоплату парковки. Соответствующее постановление приняла Дума Московской области, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Украина украиной, а денежки в бюджет с автомобилистов — по расписанию! Судя по всему, именно такой логикой руководствуются власти Московской области в своей текущей законотворческой деятельности. Иными мотивами сложно объяснить, что именно сейчас, когда все население России вот-вот затянет пояса из-за экономических санкций, организованных западными непартнерами, Мособлдума приняла поправку в региональный КоАП.

Согласно ей, «за неоплату размещения и хранения транспортных средств на площадках платных автостоянок» с автомобилиста теперь будут взимать штраф в размере 2500 рублей. Напомним, что на территории Москвы уже давно действует аналогичная санкция для автовладельцев: 5000 рублей.

Почетное право выписывать постановления на припаркованных автомобилистов возлагается на ГКУ Московской области «Центр безопасности дорожного движения». Не исключено теперь, что вскоре, по примеру столицы, в Подмосковье появится мобильное приложение под названием вроде «Помощник Подмосковья». И с его помощью все желающие смогут штрафовать автовладельцев, которые неправильно припарковали свои ТС.

парковка, штрафы, КоАП, платная парковка
5 марта 2022
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