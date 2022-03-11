Московская ГИБДД в 2022 году задержала почти 4500 пьяных водителей

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За первые два месяца 2022 года на дорогах Москвы сотрудниками ДПС были остановлены около 4500 автомобилистов, у которых наблюдались признаки опьянения. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

В январе-феврале текущего года московская ГИБДД привлекла 2106 водителей к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Еще на 2182 человек были оформлены протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Статья 12.8 КоАП за «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» предусматривает штраф в размере 30 000 рублей и лишение «прав» на 1,5—2 года. Аналогичное наказание положено и за отказ от медосвидетельствования.

Кроме того, за два первые месяца 2022 года столичными полицейскими было возбуждено 179 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней гражданину грозит штраф до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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11 марта 2022
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