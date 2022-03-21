Автоблогера Эдварда Била приговорили к реальному сроку в колонии

— Признать Эдуарда Биля виновным по части 1 статьи 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, — такой приговор вынесла судья Пресненского суда Александра Авдотьина в отношении Била.

Ее решение вступило в силу немедленно в зале суда. Напомним, что ранее Биль за аварию с пострадавшими, которую он устроил почти год назад в Москве на Садовом кольце, был приговорен к условному сроку. Однако прокуратура добилась пересмотра его судебного дела, добившись для него реального срока.

При этом получилось так, что он уже частично уже отбыл наказание, — хотя и условно, не в заключении. Поэтому Эдвард Бил реально проведет теперь за решеткой не 14 месяцев, а всего лишь около полугода.