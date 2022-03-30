Скрытые патрули ГИБДД снова вышли на охоту за нарушителями ПДД

Первые подобные рейды успешно прошли на Сахалине. Экипажи ГИБДД, заняв позиции на проезжей части в местах наибольшей активности нарушителей ПДД, фиксируют дорожные прегрешения водителей на камеру, а затем передают информацию и съемку ближайшему патрулю ДПС, который останавливает лихача и привлекает его к административной ответственности.

В ходе облавы в поле зрения сотрудников правопорядка также попадают автомобили с нечитаемыми регистрационными знаками и тонированными стеклами, а также те, что совершают опасные маневры. Только за сутки в Сахалинской области было выявлено более 20 нарушений ПДД. Всего же скрытое патрулирование зафиксировало свыше 250 правонарушений.

Между тем, аналогичные рейды планируются к проведению в различных регионах страны, включая столицу и Московскую область. А с наступлением теплого сезона гаишники активизируются в Краснодарском крае и на полуострове Крым.