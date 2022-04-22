ГИБДД решила запретить езду на электросамокатах людям без «прав»

— В целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью людей направлена информация в адрес уполномоченного ведомства организовать работу по разъяснению организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим на территории Новосибирской области услуги по прокату электросамокатов, о недопустимости действий по допуску к управлению такими устройствами лиц, не имеющих специального права управления транспортными средствами соответствующей категории «М» или «А», — такое заявление распространило ведомство.

— Использование электросамокатов, скейтбордов, электроскейтбордов, гироскутеров, моноколес и аналогичных средств индивидуальной мобильности на дорогах общего пользования — серьезный источник повышенной опасности, — прокомментировал происходящее изданию «Сиб.фм» начальник новосибирской ГИБДД Александр Бабенков.