Дорожные камеры научат распознавать перевернутые автомобильные номера

Фото: АвтоВзгляд
Структуры МВД России разработали новый ГОСТ, в котором описаны обязательные требования к дорожным камерам фиксации нарушений. Документ вводит более строгие требования к снимкам, иллюстрирующим нарушение ПДД. Также в нем указано, что камеры отныне должны иметь возможность распознавать перевернутые госномера.
Виктор Васильев

По информации «Коммерсант», новый ГОСТ описывает 21 правонарушение, которые должны фиксировать дорожные камеры. Скажем, при фиксации превышения скорости понадобятся две фотографии: обзорное фото автомобиля и крупное фото его госномера. Оба изображения должны быть качественными, с высоким разрешением.

Кроме того, программное обеспечение комплексов должно автоматически удалять некачественные кадры, возникшие, например, из-за дождя или снега. Наконец, согласно новому ГОСТу, камеры отныне должны четко распознавать перевернутые государственные номера на автомобилях и мотоциклах. Все фото и видеоматериалы обязаны храниться во внутренней памяти устройств не менее 30 дней.

Не спорим, идеи хорошие. Но теперь разработчикам придется серьезно модернизировать свое программное обеспечение, а на это нужно время и деньги. Так что стоимость камер с новыми «опциями» значительно возрастет.

Так что столица и регионы, которые оформляют госконтракты с частными операторами камер, должны будут раскошелиться. Значит, затраты опять лягут на плечи простых налогоплательщиков.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, технология
30 мая 2022
666