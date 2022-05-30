Дорожные камеры научат распознавать перевернутые автомобильные номера

По информации «Коммерсант», новый ГОСТ описывает 21 правонарушение, которые должны фиксировать дорожные камеры. Скажем, при фиксации превышения скорости понадобятся две фотографии: обзорное фото автомобиля и крупное фото его госномера. Оба изображения должны быть качественными, с высоким разрешением.

Кроме того, программное обеспечение комплексов должно автоматически удалять некачественные кадры, возникшие, например, из-за дождя или снега. Наконец, согласно новому ГОСТу, камеры отныне должны четко распознавать перевернутые государственные номера на автомобилях и мотоциклах. Все фото и видеоматериалы обязаны храниться во внутренней памяти устройств не менее 30 дней.

Не спорим, идеи хорошие. Но теперь разработчикам придется серьезно модернизировать свое программное обеспечение, а на это нужно время и деньги. Так что стоимость камер с новыми «опциями» значительно возрастет.

Так что столица и регионы, которые оформляют госконтракты с частными операторами камер, должны будут раскошелиться. Значит, затраты опять лягут на плечи простых налогоплательщиков.

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