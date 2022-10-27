ГИБДД «оптимизирует» одну из водительских категорий в «правах»

МВД опубликовало проект ведомственного приказа, фактически упраздняющего водительскую категорию «ВЕ». Новелла оформлена в виде поправок к приказу МВД России от 13 мая 2009 года №365 «О введении в действие водительского удостоверения». «ВЕ» позволяет водителю легкового автомобиля (полной массой до 3,5 тонн) буксировать прицеп весом свыше 750 кг. Чтобы получить соответствующую отметку в «правах», гражданину сейчас следует пройти специальный курс обучения и сдать отдельный экзамен в ГИБДД. Ему придется пройти через эту процедуру даже в том случае, если он ранее успешно сдал экзамен на управление «взрослым» автопоездом по категории «СЕ».

МВД собирается изменить существующий порядок. Оно хочет «автоматически» открывать категорию «ВЕ» водителям, одновременно обладающим «дальнобойной» квалификацией «СЕ» и «легковой» категорией «В». Вступление поправки в силу намечено на 1 марта 2023.