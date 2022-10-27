Элджей избавляется от BMW i8, «лишившей» его водительских «прав»

По информации сервиса «Автотека», выставленный на продажу BMW i8 с пробегом 21 000 километров ни разу не попадал в ДТП. Единственный владелец — Алексей Узенюк, он же Элджей.

Гибридный немецкий спорткар певец оценил в 10 000 000 рублей. Из особенностей автомобиля можно выделить яркую окраску кузова, оклеенного защитной пленкой, а также электронный выхлоп и ремни безопасности от Louis Vuitton.

Стоит добавить, что помимо Элджея на BMW i8 четырехлетней давности раскатывала и экс-супруга модного исполнителя Анастасия Ивлеева, которая, кстати сказать, тоже нередко попадала в поле зрения ГИБДД. Шоу-диву неоднократно штрафовали за различные нарушения ПДД, в том числе и за неправильную парковку.

Музыкальные критики уверены, что вслед за баварской моделью певец продаст и другие машины из собственного автопарка. В качестве причины называется возможный переезд «звезды» на постоянное место жительства за пределами России.