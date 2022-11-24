ГИБДД Москвы пообещала сажать водителей за неправильную тонировку

За истекшие с начала 2022 года 10 месяцев на московских улицах штрафы за нарушения правил тонировки стекол машин получили 138 056 водителей. Получается, что ежедневно ГИБДД столицы оформляет порядка 460 протоколов по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Она подразумевает предупреждение либо 500 рублей штрафа.

— Если водители не снимают тонировку на месте выявления правонарушения, сотрудниками ГИБДД выдается требование устранить тонировку. Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении его наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», — говорится в сообщении, распространенном ГИБДД Москвы.

Напомним, что ст. 19.3 КоАП грозит наказанием вплоть до 15 суток административного ареста. Остается лишь гадать, что именно сподвигло столичных правоохранителей на угрозы применения к любителям тонировки столь тяжелой административной «артиллерии». То ли пренебрежение водителей 500-рублевыми штрафами, то ли дефицит в отчетности протоколов именно по ст.19.3 КоАП.