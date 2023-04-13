С начала 2023 года число пьяных ДТП снизилось на 28%

В первую очередь бросается в глаза тот факт, что первый квартал текущего года продемонстрировал феноменальное падение числа аварий с участием пьяных водителей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го, за январь-март года 2023-го подобных инцидентов было зарегистрировано меньше на 27,8% — 1230 ДТП. Оговоримся, что в публикуемые ГИБДД сводки такого рода попадают лишь происшествия, в которых пострадали люди. Тем не менее масштаб сокращения ДТП этой категории впечатляет, поскольку в последние годы ежегодное снижение числа подобного рода инцидентов отмечается лишь на уровне около 8%.

На этом фоне общее количество аварий с погибшими и раненными с начала года выросло на 2,6% и достигло показателя в 24 200 случаев. В них погибло 2660 человек (рост на 2,8%) и было ранено 31 100 людей — на 2% больше, чем годом ранее. Аварийность на дорогах выросла не повсеместно, а лишь в 45 регионах России. Лидерами по приросту количества дорожных происшествий за первые три месяца 2023 года стали Калмыкия (+94%), Северная Осетия-Алания (+53,2%), Тыва (+47%), Бурятия (+41,3%), Ингушетия (+38,7%).