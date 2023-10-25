Столичные камеры фиксации нарушений ПДД начали отслеживать электросамокаты

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, новые комплексы уже повесили в местах, где происходит больше всего аварий с участием электросамокатов. Пока они могут обнаружить только три отступления от Правил. Если пользователь выезжает за пределы своей полосы, не спешивается на пешеходном переходе или перевозит пассажира, камера зафиксирует это, после чего ЦОДД передаст запись кикшеринговой компании, владеющей самокатом. Та, в свою очередь, должна будет отправить фотографии нарушения в ГИБДД — вместе с данными пользователя.

Каждый прокатный электросамокат имеет идентификационный номер, по которому можно отследить историю его пользователей. По действующему законодательству водителям СИМ, нарушившим ПДД, грозит штраф от 800 до 1500 рублей, но, как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, власти выступают за ужесточение санкций — вплоть до ареста на 15 суток за повторное превышение скорости.