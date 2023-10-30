Сотрудники ГИБДД начали лишать водителей «прав» на новой трассе М12

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госкомпании «Автодор», в сентябре на участке М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса прошли рейды ГИБДД по выявлению нарушений правил установки регзнаков. В результате вынесено 12 постановлений за управление транспортом без номеров, с табличками, которые закрыты посторонними предметами или вовсе установлены в неположенных конструкцией местах. За это водителям грозит штраф в 5000 рублей или даже лишение «прав» на срок до трех месяцев. Кроме того, гаишники вынесли десять постановлений за нечитаемые номера.

В «Автодоре» подчеркнули, что подобные мероприятия на М12 «Восток» будут проходить на регулярной основе. Напомним, участок скоростной трассы от Арзамаса до Москвы введен в эксплуатацию в начале сентября — его длина составляет 415,5 км, из которых 308 км занимает платная часть. При этом ни одной камеры фотовидеофиксации на магистрали пока нет.