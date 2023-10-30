Сотрудники ГИБДД начали лишать водителей «прав» на новой трассе М12

Фото: globallookpress.com
Госкомпания «Автодор» предупредила автомобилистов о лишении водительских удостоверений за передвижение по трассе М12 Москва-Казань с грязными или нечитаемыми номерными знаками. Гаишники уже начали проводить соответствующие рейды.
Александр Пономарев

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госкомпании «Автодор», в сентябре на участке М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса прошли рейды ГИБДД по выявлению нарушений правил установки регзнаков. В результате вынесено 12 постановлений за управление транспортом без номеров, с табличками, которые закрыты посторонними предметами или вовсе установлены в неположенных конструкцией местах. За это водителям грозит штраф в 5000 рублей или даже лишение «прав» на срок до трех месяцев. Кроме того, гаишники вынесли десять постановлений за нечитаемые номера.

В «Автодоре» подчеркнули, что подобные мероприятия на М12 «Восток» будут проходить на регулярной основе. Напомним, участок скоростной трассы от Арзамаса до Москвы введен в эксплуатацию в начале сентября — его длина составляет 415,5 км, из которых 308 км занимает платная часть. При этом ни одной камеры фотовидеофиксации на магистрали пока нет.

лишение прав, ПДД, безопасность дорожного движения, платные дороги, ГИБДД
30 октября 2023
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