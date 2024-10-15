Россиянам рассказали, сколько ДТП случилось в стране с начала года

С января по сентябрь текущего года в России стало меньше ДТП. Их количество снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В то же время на 0,6% увеличилось число случаев со смертельным исходом — до 10,4 тыс. В итоге в стране было зафиксировано 96,3 тыс. аварий.

Такую статистику приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию ГАИ. За девять месяцев 2024 года больше всего аварий случилось в Москве, Нижегородской области и в Краснодарском крае. Последний названный регион вошел в тройку лидеров по количеству жертв, как Подмосковье и Ростовская область. Аккуратнее всего были водители в Чечне, Ненецком автономном округе и на Чукотке — там минимальное количество ДТП.

Наиболее частой причиной аварий стали съезды с трасс, наезды на пешеходов и столкновения. Это 9,7, а также 23,1 и 43,2 тыс. случаев соответственно. Реже всего автомобилисты попадали в ДТП с гужевым транспортом и животными. Кстати, случаи наездов на последних участились на 20% год к году.

В начале октября портал «АвтоВзгляд» писал, можно ли было избежать страшного ДТП на Кубани. Тогда на юге страны произошла резонансная авария с участием грузовика.