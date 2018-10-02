Сибирские дороги станут светлее

Всего установлено 250 опор освещения, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства «Росавтодор», при этом новые фонари получили современную систему учета электроэнергии, позволяющую не только удаленно включать и отключать освещение, но и регулировать его интенсивность по мере надобности.

До конца года федеральные дорожные службы собираются установить фонари на обочинах еще в трех населенных пунктах иркутского региона, смонтировать около 100 км металлических отбойников. модернизировать 15 пешеходных переходов.