Harley-Davidson покажет свой новый мощный мотоцикл в июле

Пока, разумеется, американцы не раскрывают информацию о новой модели, заявляя лишь, что она «демонстрирует непревзойденные технологии, характеристики и стиль Harley-Davidson». Известно лишь, что новый мощный мотоцикл появится в дилерских центрах марки уже в этом году.

Впрочем, любой желающий сможет узнать все о многообещающей новинке, приняв участие в ее виртуальной презентации с пафосным названием «От эволюции к революции». Для этого нужно зарегистрироваться на веб-сайте www.H-D. com/JulyReveal.