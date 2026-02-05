2

Первый австралийский: на Украине уничтожены первые M1A1 Abrams из страны кенгуру

Русская армия начала ликвидацию американских танков из «австралийской» партии

Долгая история некогда стоявших на вооружении австралийских ВС американских основных танков Abrams подходит, похоже, к концу. Некоторое время назад, напомним, их завезли хохлу. Где за них немедленно взялись российские дроны-камикадзе. Так, в окрестностях Покровска замечен как минимум один уничтоженный M1A1 Abrams с остатками характерного камуфляжа на броне — из числа почти полусотни своих собратьев, отправленных ВСУ со складов хранения австралийской армии.

Изображение Первый австралийский: на Украине уничтожены первые M1A1 Abrams из страны кенгуру

Заметим, что это, пожалуй, самая крупная партия «Абрамсов», доставшихся Украине от НАТО. Даже янки прислали бандеровцам в свое время «всего» 31 единицу таких танков. А австралийцы их переплюнули, отправив на другой конец света аж 49 M1A1 Abrams — если быть точным. Только не надо думать, что хохол может сейчас собрать бронированный «кулак» в общей сложности из 80 таких монстров.

«Американские» Abrams на текущий момент по большей части либо сожжены напрочь, либо уже не в состоянии принимать участие в боевых действиях из-за повреждений и поломок. Зато «автстралийские» танки явно оправились на передовую практически сразу же по прибытию в распоряжение ВСУ. И, как видим, немедленно начали нести потери.

Напомним, что «австралийцы» поколения M1A1 — реально древняя техника, принятая на вооружение армией США еще в 1980-х. Со временем их стали списывать и заменять на более совершенные модели. А в 2004 австралийцы решили, что американские «старички» им вполне подойдут и закупили 59 пылящихся на стоянках хранения бронепенсионеров. Которые и в Австралии по большей части простаивали без дела: воевать тамошним жителям до сих пор решительно не с кем. Что не помешало им в 2022 году приступить к закупкам в США более современных танков — 75 боевых машин поколения M1A2 Abrams.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

А зачем-то купленные M1A1 отправились на хранение теперь уже на складах австралийских ВС. Тут следует пояснить, почему их сразу же не порезали на металлолом. Дело в том, что примерно с 60-70-х прошлого века в составе многослойной брони всех основных танков мира используются керамические «вставки» и «закладки». Этот конструктивный прием здорово повышает стойкость техники к воздействию как к кумулятивных, так и кинетических бронебойных боеприпасов.

«Керамика» в своем составе содержит как банальный кристаллический оксид алюминия (корунд), так и токсичную уранокерамику. Что здорово усложняет утилизацию с точки зрения экологических требований. В Австралии экология — это святое. В связи с чем переработка списанных Abrams становится ну очень затратным мероприятием. Гораздо дешевле просто хранить их на каком-нибудь армейском пустыре. Как говорится, «есть не просят», а охрана парка силами самих военных обходится в смешные деньги.

Но в стране кенгуру не дураки же живут. И там нашлось кому сообразить, что со списанными M1A1 в конце концов все-таки придется что-то делать. И вот кто-то из этих «не дураков» решил, что украинский конфликт — отличный шанс недорого решить вопрос. И красивый «жест помощи союзнику» изобразить, и опасный металлолом сбагрить с глаз долой. Затраты на фрахт судна-автовоза от Австралии до Польши стоят того!

Собственно, так «австралийские» Abrams и оказались на негостеприимных просторах «страны 404». На самом деле толку от них для хохла будет так же мало, как и от «американских» предшественников. Дело в том, что на Украине сейчас танки вражеские позиции не штурмуют и в дуэлях с бронетехникой противника не участвуют. Подобные «тактические схемы» означают практически гарантированную потерю техники под ударами вражеских дронов-камикадзе.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Танки сейчас используются (причем обеими сторонами конфликта) преимущественно для стрельбы по противнику с закрытых позиций, либо для точечной поддержки действия атакующей или обороняющейся пехоты. В обоих случаях основной используемый боеприпас — осколочно-фугасный. В то время как в номенклатуре Abrams такого снаряда фактически нет!

Есть много разновидностей бронебойных выстрелов и шрапнельный. А инструмента для работы по укреплениям противника и засевшей там пехоты — нет. То есть он, по-факту, почти не особо-то и востребован на украинском поле боя. К тому же «американец» еще и тяжеловат для тех условий. Порядка 60 тонн боевой массы (и это без обязательных противодроновых защит) не каждый деревенский мост выдержит и не через каждую раскисшую пашню проедет...

Таким образом, 49 (хотя — уже меньше!) штук «Абрамсов» для хохла сейчас стали чем-то вроде чемодана без ручки: и пользоваться толком невозможно, и выкинуть жалко.

