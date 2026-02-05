Долгая история некогда стоявших на вооружении австралийских ВС американских основных танков Abrams подходит, похоже, к концу. Некоторое время назад, напомним, их завезли хохлу. Где за них немедленно взялись российские дроны-камикадзе. Так, в окрестностях Покровска замечен как минимум один уничтоженный M1A1 Abrams с остатками характерного камуфляжа на броне — из числа почти полусотни своих собратьев, отправленных ВСУ со складов хранения австралийской армии.

Заметим, что это, пожалуй, самая крупная партия «Абрамсов», доставшихся Украине от НАТО. Даже янки прислали бандеровцам в свое время «всего» 31 единицу таких танков. А австралийцы их переплюнули, отправив на другой конец света аж 49 M1A1 Abrams — если быть точным. Только не надо думать, что хохол может сейчас собрать бронированный «кулак» в общей сложности из 80 таких монстров.

«Американские» Abrams на текущий момент по большей части либо сожжены напрочь, либо уже не в состоянии принимать участие в боевых действиях из-за повреждений и поломок. Зато «автстралийские» танки явно оправились на передовую практически сразу же по прибытию в распоряжение ВСУ. И, как видим, немедленно начали нести потери.

Напомним, что «австралийцы» поколения M1A1 — реально древняя техника, принятая на вооружение армией США еще в 1980-х. Со временем их стали списывать и заменять на более совершенные модели. А в 2004 австралийцы решили, что американские «старички» им вполне подойдут и закупили 59 пылящихся на стоянках хранения бронепенсионеров. Которые и в Австралии по большей части простаивали без дела: воевать тамошним жителям до сих пор решительно не с кем. Что не помешало им в 2022 году приступить к закупкам в США более современных танков — 75 боевых машин поколения M1A2 Abrams.

Фото globallookpress.com

А зачем-то купленные M1A1 отправились на хранение теперь уже на складах австралийских ВС. Тут следует пояснить, почему их сразу же не порезали на металлолом. Дело в том, что примерно с 60-70-х прошлого века в составе многослойной брони всех основных танков мира используются керамические «вставки» и «закладки». Этот конструктивный прием здорово повышает стойкость техники к воздействию как к кумулятивных, так и кинетических бронебойных боеприпасов.

«Керамика» в своем составе содержит как банальный кристаллический оксид алюминия (корунд), так и токсичную уранокерамику. Что здорово усложняет утилизацию с точки зрения экологических требований. В Австралии экология — это святое. В связи с чем переработка списанных Abrams становится ну очень затратным мероприятием. Гораздо дешевле просто хранить их на каком-нибудь армейском пустыре. Как говорится, «есть не просят», а охрана парка силами самих военных обходится в смешные деньги.

Но в стране кенгуру не дураки же живут. И там нашлось кому сообразить, что со списанными M1A1 в конце концов все-таки придется что-то делать. И вот кто-то из этих «не дураков» решил, что украинский конфликт — отличный шанс недорого решить вопрос. И красивый «жест помощи союзнику» изобразить, и опасный металлолом сбагрить с глаз долой. Затраты на фрахт судна-автовоза от Австралии до Польши стоят того!

Собственно, так «австралийские» Abrams и оказались на негостеприимных просторах «страны 404». На самом деле толку от них для хохла будет так же мало, как и от «американских» предшественников. Дело в том, что на Украине сейчас танки вражеские позиции не штурмуют и в дуэлях с бронетехникой противника не участвуют. Подобные «тактические схемы» означают практически гарантированную потерю техники под ударами вражеских дронов-камикадзе.

Фото globallookpress.com

Танки сейчас используются (причем обеими сторонами конфликта) преимущественно для стрельбы по противнику с закрытых позиций, либо для точечной поддержки действия атакующей или обороняющейся пехоты. В обоих случаях основной используемый боеприпас — осколочно-фугасный. В то время как в номенклатуре Abrams такого снаряда фактически нет!

Есть много разновидностей бронебойных выстрелов и шрапнельный. А инструмента для работы по укреплениям противника и засевшей там пехоты — нет. То есть он, по-факту, почти не особо-то и востребован на украинском поле боя. К тому же «американец» еще и тяжеловат для тех условий. Порядка 60 тонн боевой массы (и это без обязательных противодроновых защит) не каждый деревенский мост выдержит и не через каждую раскисшую пашню проедет...

Таким образом, 49 (хотя — уже меньше!) штук «Абрамсов» для хохла сейчас стали чем-то вроде чемодана без ручки: и пользоваться толком невозможно, и выкинуть жалко.