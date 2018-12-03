Стало известно, когда достроят кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга

Так, по крайней мере, следует из условий тендера, объявленного Департаментом госзакупок Свердловской области. Согласно им, сообщает ресурс rostender.info, на сооружение третьего пускового комплекса — последнего, повторимся, участка Екатеринбургской кольцевой автодороги — из областного бюджета выделено 8 млрд. 862 млн. рублей. Победитель тендера должен будет построить участки дорог Екатеринбург-Полевской и Пермь-Екатеринбург, замыкающие кольцо вокруг города. Согласно техническому заданию, к строительству приступят сразу после заключения госконтракта. Участок дороги должен быть введен в эксплуатацию в ноябре 2024 года.

После завершения всех работ, магистраль разгрузит город на 60 000—80 000 авто в сутки, освободив городские улицы от транзитного автотранспорта. При этом ЕКАД станет основой так называемого каркаса улично-дорожной сети Екатеринбурга.