Снижены цены на проезд по платным трассам

– С 14 октября 2019 года на платных участках трасс М-11 «Москва-Санкт-Петербург», М-4 «Дон», М-3 «Украина» перестанут действовать повышенные сезонные тарифы. С этого момента стоимость проезда будет такой, как до 15 апреля текущего года, — говорится в сообщении, опубликованном «Автодором».

Напомним, что повышение расценок на пунктах сбора оплаты за проезд произошло в этом году с началом теплого сезона — 15 апреля. Повышенный тариф действовал до 13 октября включительно.

– Например, плата за проезд по участку км 21−62км на М-4 «Дон» для легкового автомобиля в дневное время летом составляла 90 рублей, с 14 октября — 70 рублей, — поясняют в «Автодоре».