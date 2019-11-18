ФАС проверит законность льгот на парковку автомобилям каршеринга

Депутаты направили в ФАС запрос на имя главы ведомства Игоря Артемьева с предложением проверить на предмет соответствия антимонопольному законодательству практики предоставления льгот по оплате парковки на платных местах на улицах Москвы компаниям-операторам каршеринга.

По мнению парламентариев, существующий дефицит парковочных мест в столице усугубляется вследствие необоснованных преференций на стоимость парковки, которые предоставляются автомобилям системы каршеринга. Они занимают платные парковочные места либо по минимальным расценкам, либо вообще бесплатно.

Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили Игорю Артемьеву проверить, на каком основании система каршеринга пользуется такими льготами, что ставит такие автомобили в явно привилегированное положение по сравнению с обычными транспортными средствами. Аналогичное обращение направлено Мэру Москвы Сергею Собянину.