Обманутые дольщики взялись за строительство дорог в Подмосковье

При этом о возведении сносных дорог дельцы от стройкомплекса не думают изначально, от чего в начале строительства страдают сначала аборигены, на чьих землях разворачивается стройка, а затем и въехавшие в свежевозведенные многоэтажки. Так, например, еще три года назад строительная техника застройщика «Города-События» превратила в грязное месиво сельские дороги в в селе Лайково Одинцовского района. Микрорайон отчасти построили, а месиво так и осталось. В итоге решать проблему новоселам приходится самостоятельно.

Точнее — с помощью фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства». Эта структура, защищающая интересы так или иначе облапошенных застройщиками граждан, готова взяться за направления, ведущие к новостройкам. Фонд, как сообщает ресурс rostender.info, собирается направить 128 млн. рублей на подготовку проектов создания дорожной инфраструктуры у проблемных домов долевой застройки в Московской области. Тендер на проведение проектно-изыскательских работ дорог, которые предстоит построить в селе Николо-Урюпино поселения Ильинское, в квартале у деревни Сабурово Красногорского района, а также в селе Лайково Одинцовского района, в квартале Вашутино микрорайона Клязьма-Старбеево в Химках и в квартале, находящемся на четвертом км дороги М2 «Крым»-Федюково, у города Видное, состоится в начале февраля.

И, предположим, на проектирование забытых застройщиками магистралей денег у фонда хватит. Но вот кто будет финансировать само строительство трасс? И почему многочисленные надзирающие инстанции, разрешающие возведение многоэтажек, не требуют от застройщиков, как того требует закон, возведения и соответствующей дорожной инфраструктуры у объектов?