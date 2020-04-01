Проезд по Крымскому мосту ограничат на время карантина

– С полуночи на Крымском мосту будет выставлен блокпост, на котором станут проводить стопроцентный досмотр всего автомобильного транспорта без исключений. Сегодня «зеркалим» меры регионов, принявших самые жесткие меры с точки зрения досмотров поездов, авиатранспорта и всех прибывающих в регион. До 17.00 будет опубликован перечень требований и действий', — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Кроме того, агентство «РИА Новости» передает, что на въездах в Севастополь уже появились пять пунктов досмотра, на которых дежурят ГИБДД и медики. По словам водителей, автомобили останавливают и осматривают, а всем пассажирам и водителям измеряют температуру.

Напомним, что жесткий карантин уже введен во многих регионах и городах, таких как Кронштадт, Сочи и в одном из пригородов Санкт-Петербурга.