Строительство федеральной трассы «Таврида» в Крыму затягивается

Напомним, что магистраль протяженностью в 250 км должна была соединить Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастопольв конце этого года. Однако судя по тому, что, как сообщает ресурс rostender.info, тендер на возведение восьмого участка дороги объявлен только сейчас, а заявки заказчик будет принимать до 29-го мая, стройка затягивается. Как минимум — до 1 декабря 2021.

Именно к этому сроку, по требованию Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, должен быть возведен указанный отрезок трассы. Цена вопроса, кстати сказать, внушает — 10 млрд. 187 млн. рублей.