На МКАД установят новые камеры фиксации нарушений ПДД

По статистике, на кольцевой дороге 61% аварий — это столкновения, 20% — наезды на стоящие автомобили, 13% — наезды на препятствия, 4% — наезды на пешеходов. Департамент транспорта Москвы разработал специальную программу, чтобы сделать МКАД безопаснее. Так, в ближайшее время на магистрали появятся специальные карманы, где смогут останавливаться сломавшиеся автомобили. И не только они.

- Подготовлены изменения в проекты организации дорожного движения на время проведения дорожных работ, прорабатывается вопрос дополнительного освещения и новая система навигации, запланирована установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации, увеличим количество и качество камер видеонаблюдения, чтобы еще оперативнее реагировать на любые ситуации на МКАД, — заявил Максим Ликсутов, глава департамента транспорта Москвы.

Оперативно реагировать — это, конечно, хорошо. Но попутно большое переустройство дороги принесет городу дополнительный доход, ведь камер фиксации нарушений тоже станет больше… И даже удивительно, что столичные власти ничего не говорят про снижение максимальной скорости. Хотя нельзя исключать, что под предлогом снижения аварийности некоторые участки МКАД будут искусственно «замедлены».