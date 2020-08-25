На МКАД установят новые камеры фиксации нарушений ПДД

Фото: АГНС «Москва»
По итогам первого полугодия 2020 года самая проблемная ситуация с аварийностью в Москве складывается именно на МКАД. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в ответ на статистику мэрия Москвы готовит множество «улучшений».

По статистике, на кольцевой дороге 61% аварий — это столкновения, 20% — наезды на стоящие автомобили, 13% — наезды на препятствия, 4% — наезды на пешеходов. Департамент транспорта Москвы разработал специальную программу, чтобы сделать МКАД безопаснее. Так, в ближайшее время на магистрали появятся специальные карманы, где смогут останавливаться сломавшиеся автомобили. И не только они.

- Подготовлены изменения в проекты организации дорожного движения на время проведения дорожных работ, прорабатывается вопрос дополнительного освещения и новая система навигации, запланирована установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации, увеличим количество и качество камер видеонаблюдения, чтобы еще оперативнее реагировать на любые ситуации на МКАД, — заявил Максим Ликсутов, глава департамента транспорта Москвы.

Оперативно реагировать — это, конечно, хорошо. Но попутно большое переустройство дороги принесет городу дополнительный доход, ведь камер фиксации нарушений тоже станет больше… И даже удивительно, что столичные власти ничего не говорят про снижение максимальной скорости. Хотя нельзя исключать, что под предлогом снижения аварийности некоторые участки МКАД будут искусственно «замедлены».

превышение скорости, видеофиксация, безопасность дорожного движения, дорога
25 августа 2020
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