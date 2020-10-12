В малых городах, наконец, появится «федеральный асфальт»

Новая редакция нацпроекта будет поделена на шесть федеральных проектов. Самый внушительный— «Региональная и местная дорожная сеть»: благодаря ему планируется отремонтировать 60% всех дорог регионального и межмуниципального значения, плюс 290 км мостов, эстакад и путепроводов. Будут также отремонтированы дороги вокруг городов с населением до 200 тысяч человек — до этого помощь оказывалась только городам с населением от 200 тысяч. Еще один проект — «Развитие федеральной магистральной сети» — предполагает реконструкцию и строительство 1 400 км трасс.

В рамках федпроекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 193 млрд рублей потратят на системы весогабаритного контроля, установку новых камер фиксации нарушений, внедрение интеллектуальных систем и прочее.

А вот программа «Автомобильные дороги Минобороны России» позволит отремонтировать ведомственную дорожную сеть. «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» предлагает выделение 620 млрд рублей на обновление 30% подвижного состава в городских агломерациях. Кстати, еще одно новшество — экзамены на права будут проходить только на автомобилях ГИБДД. Об этом портал «АвтоВзгляд» рассказал достаточно подробно.