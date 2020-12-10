В России появились «лазерные» пешеходные переходы

Фото: ГИБДД.
Власти Краснодара решили провести неожиданный эксперимент: на одном из пешеходных переходов города запущены светодиодные проекторы, которые «рисуют» на асфальте дорожную разметку 1.14.1 «Пешеходный переход». Портал «АвтоВзгляд» изучил новвоведение.

Получается, что лазерный проектор подсвечивает пешеходный переход, благодаря чему «зебру» хорошо видно во время осадков и в темноте. Администрация Краснодара планирует изучить полезность этого новшества, и если технология докажет свою эффективность, такие устройства появятся и в других частях города.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «проекционные переходы» изготавливает компания из Санкт-Петербурга. Как уверяет производитель, их устройство гарантирует, что водитель увидит освещенную дорожную разметку и пешехода за 100—150 метров.

Также обещано, что проектор защищен от вандалов, а его оптика не имеет аналогов среди европейских и азиатских производителей. При этом линзы (а их установлено сразу десять) надежно зашишены от запотевания.

И еще одна новость, которая касается переходов. Верховный суд РФ разрешил штрафовать водителей за непропуск пешеходов, переходящих «на красный». А еще портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему на пешеходных переходах в Москве решили убрать желтые полосы.

пешеходы, безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД
10 декабря 2020
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