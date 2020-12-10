В России появились «лазерные» пешеходные переходы

Получается, что лазерный проектор подсвечивает пешеходный переход, благодаря чему «зебру» хорошо видно во время осадков и в темноте. Администрация Краснодара планирует изучить полезность этого новшества, и если технология докажет свою эффективность, такие устройства появятся и в других частях города.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «проекционные переходы» изготавливает компания из Санкт-Петербурга. Как уверяет производитель, их устройство гарантирует, что водитель увидит освещенную дорожную разметку и пешехода за 100—150 метров.

Также обещано, что проектор защищен от вандалов, а его оптика не имеет аналогов среди европейских и азиатских производителей. При этом линзы (а их установлено сразу десять) надежно зашишены от запотевания.

И еще одна новость, которая касается переходов. Верховный суд РФ разрешил штрафовать водителей за непропуск пешеходов, переходящих «на красный». А еще портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему на пешеходных переходах в Москве решили убрать желтые полосы.