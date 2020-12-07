Три причины перевести автомобиль на отечественное моторное масло

Форумы в российском автомобильном сегменте интернета полны примерами использования отечественных моторных масел как в родных Жигулях, так и в премиальных автомобилях европейского, корейского, японского и американского автопрома. Почему же многие водители, которые раньше «голосовали» рублем только за импортное моторное масло, сейчас все чаще отдают предпочтение маслу, сделанному в России под российским брендом. Как можно объяснить такую резкую смену курса?
Во-первых, многие официально продаваемые в России популярные «иностранные» масла производятся и разливаются на заводах в России. Об этом, к слову, написано на этикетке — то есть ни капли не тайна. Проще говоря, разница в цене в России между этими «иностранными» маслами и отечественными — это лишь плата за бренд. Поскольку технологически крупные российские производители моторных масел сегодня не только не уступают, но и превосходят те предприятия, на которых производят импортные компании.
В первую очередь тем, что на производствах сосредоточена вся технологическая цепочка и, соответственно, осуществляется контроль качества на всех этапах производства (начиная от добычи нефти до производства товарных продуктов). Главное, чтобы масло подходило конкретному двигателю по уровню эксплуатационных свойств и классу вязкости, информация о которых всегда представлена в руководстве по эксплуатации.
Второй пункт, пожалуй, самый приятный: качество масел отечественных производителей за последние годы существенно выросло. Подтверждение этому факту найти несложно: достаточно взглянуть на рекомендации и одобрения автопроизводителей. Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Jaguar Land Rover, Volvo, Porsche официально подтвердили, что, к примеру, отечественные масла Rosneft Magnum Ultratec можно использовать для эксплуатации в двигателях их автомобилей наравне с продуктами известных мировых брендов. Тест Mercedes-Benz OM646LA подтвердил способность масла Rosneft Magnum предотвращать износ деталей двигателя, испытания на Volkswagen TDI доказали стойкость масла Rosneft к образованию отложений в зоне поршневых колец, самого сложного и проблемного узла данного двигателя.
Также масла Rosneft Magnum Ultratec имеют лицензии API (Американский институт нефти) и ILSAC (Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов), которые позволяют использовать их в двигателях японских и корейских производителей, таких, например, как Lexus, Toyota, Infiniti, Nissan, Kia, Hyundai и других.
Третьей, конечно, идет цена. Ну куда без нее? Отечественные производители масел не включают в стоимость масел доставку в Россию и таможенные пошлины. Компания «Роснефть» сама занимается добычей и переработкой нефти. Все свое, платить сторонним организациям нужды нет. Даже производство синтетической базовой основы для Rosneft Magnum — собственное. Отсюда и цена ниже, чем у конкурентов. Это, кстати, одна из причин, почему российские моторные масла так популярны в Восточной Европе: качество высокое, пакеты присадок современные, ГСМ допущен к использованию в форсированных и экологичных моторах, а стоит значительно ниже конкурентов. Тем более, что масло для двигателя нужно выбирать не по производителю или цвету канистры, а по уровню эксплуатационных свойств и классу вязкости. Подходит? Можно смело заливать! Долго в таком случае никто в Старом Свете не думает — там деньги считать умеют.
Отечественные производители моторных масел не только сделали серьезный шаг вперед, но и грамотно подошли к дополнительным сервисам: сделали удобные приложения для подбора моторного масла. Например, вот такой инструмент предлагает своим клиентам компания «Роснефть». Более того, этот один из крупнейших и самых известных в России производителей моторных масел провел тщательное исследование самых популярных мифов о маслах. Опытным водителям будет весьма любопытно.