Три причины перевести автомобиль на отечественное моторное масло

Форумы в российском автомобильном сегменте интернета полны примерами использования отечественных моторных масел как в родных Жигулях, так и в премиальных автомобилях европейского, корейского, японского и американского автопрома. Почему же многие водители, которые раньше «голосовали» рублем только за импортное моторное масло, сейчас все чаще отдают предпочтение маслу, сделанному в России под российским брендом. Как можно объяснить такую резкую смену курса?

Во-первых, многие официально продаваемые в России популярные «иностранные» масла производятся и разливаются на заводах в России. Об этом, к слову, написано на этикетке — то есть ни капли не тайна. Проще говоря, разница в цене в России между этими «иностранными» маслами и отечественными — это лишь плата за бренд. Поскольку технологически крупные российские производители моторных масел сегодня не только не уступают, но и превосходят те предприятия, на которых производят импортные компании.