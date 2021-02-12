Россиянам пообещали тысячи километров новых дорог

Если говорить конкретно, то власти запланировали отремонтировать более 6 тысяч километров федеральных автодорог и не менее 15 тысяч — региональных. Также чиновники уверены, что российские дорожники построят 1 200 км абсолютно новых трасс.

И продолжая дорожную тему. После весеннего локдауна российские автомобилисты бросились осваивать просторы родной страны. Притом закрытые границы положительно сказались на «посещаемости» отечественных курортов, добираться до которых многие решили по «платникам».

Так, госкомпания «Автодор» отметила, что количество поездок по платным трассам России в 2020 году заметно выросло. Если говорить подробнее, то этими магистралями воспользовались почти 140 миллионов автомобилистов — это на 5,6% больше, чем годом ранее.