Почему стройка трассы М12 оставила города России без автобусов

Так, по собственной информации портала «АвтоВзгляд», в городе Владимир примерно 30% водителей городских автобусов уволились со своей работы, поскольку их переманили компании-подрядчики, которые начинают работать на стройке трассы М-12. В других городах и районах Владимирской области ситуация еще хуже: в некоторых автотранспортных предприятий нехватка персонала составляет уже 50—60%.

Причина проста. На стройке «платника» водителям платят до 80 000 рублей, тогда как за рулем автобуса реально заработать лишь 25—40 тысяч. Понятно, что массовый уход «рулевых» обернулся срывом графиков и отменой рейсов на городских и областных пассажирских маршрутах.

Между тем, возведение магистрали М12 ведется поистине стахановскими методами — техника выходит на объект даже ночами. Соответственно, для работы на самосвалах и другой технике требуется большое количество людей, которые бы садились за баранку (или, соответственно, рычаги) посменно.

И продолжая дорожную тему. Власти Москвы и Московской области «переключили» движение транзитных большегрузов с МКАД на ЦКАД. Мол, так будет лучше для всех: простым водителям не придется стоять в многочасовых пробках из-за буксующих грузовиков, а сами грузовики смогут быстрее добираться до точек «Б» по пустой платной дороге. Но в комфорте ли истинная причина принятия этого решения? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».