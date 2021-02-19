5 новых и недорогих кроссоверов, которые уже едут в Россию

RENAULT DUSTER

Новое поколение популярнейшего в России кроссовера уже доступно для заказа через виртуальный шоу-рум французской марки. «Живые» же машины приедут не раньше весны.

Автомобиль сильно возмужал, получив все лучшее от родственного Renault Arkana, включая интерьер и турбированный мотор. Впрочем, дизель и атмосферники тоже в обойме. А еще «Дастеру» достались новые руль, кресла и мультимедиа, целая тонна полезных опций и вспомогательной электроники, а также диодная оптика, шесть подушек безопасности и увеличенный на 20 л грузовой отсек.

Новинка определенно будет метить в лидеры. Если, конечно, ей не помешают корейцы.