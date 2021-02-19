5 новых и недорогих кроссоверов, которые уже едут в Россию

Новый год только-только начался, а автоконцерны едва ли не массово ринулись презентовать свои новинки. Нашему брату уже представили свежую LADA Niva Travel, обновленный Volkswagen Tiguan, спецверсию Kia Sportage, новейшие Hyundai Palisade и Mazda CX-30. То ли еще будет!
Премьер намечено великое множество. Мы же решили отобрать самые интересные SUV для массового потребителя.
RENAULT DUSTER
Новое поколение популярнейшего в России кроссовера уже доступно для заказа через виртуальный шоу-рум французской марки. «Живые» же машины приедут не раньше весны.
Автомобиль сильно возмужал, получив все лучшее от родственного Renault Arkana, включая интерьер и турбированный мотор. Впрочем, дизель и атмосферники тоже в обойме. А еще «Дастеру» достались новые руль, кресла и мультимедиа, целая тонна полезных опций и вспомогательной электроники, а также диодная оптика, шесть подушек безопасности и увеличенный на 20 л грузовой отсек.
Новинка определенно будет метить в лидеры. Если, конечно, ей не помешают корейцы.
HYUNDAI CRETA
А вот, собственно, и корейский ответ. Действительно — новую «Крету» у нас ждут не меньше, если и не больше «Дастера». Тем более, что азиат прибавил в габаритах и обзавелся кардинально новым дизайном под стать старшим братьям по цеху.
Помимо прочего, кроссоверу достался увесистый букет а-ля премиальных опций, здоровенный планшет мультимедиа и интерактивная графическая «приборка». Похоже, борьба в сегменте грядет нешуточная.
MITSUBISHI OUTLANDER
Наконец-то, свершилось: «Аут» таки пережил поколение, да еще как пережил! Новые платформа и технологии, радикальный дизайн, куча опций и проверенные моторы, известные нам, правда, по автомобилям другой японской марки — Nissan.
Да-да, если кто не в курсе, то прибравший под себя Mitsubishi альянс Renault-Nissan решил использовать общекорпоративную архитектуру, а вместе с ней и агрегатную базу. Но разве это плохо? Отнюдь. Осталось лишь дождаться начала продаж с надеждой на умеренные ценники.
NISSAN QASHQAI
Дерзкими стилистическими решениями похвастал и новейший Nissan Qashqai, который мы любим и с нетерпением ждем. Метаморфозы с дизайном затронули, как внешность, так и салон кроссовера. Все броско, но со вкусом. На смену архаичному рычагу переключения передач пришел модный эргономичный джойстик, отделка преобразилась благодаря коже наппа, за бас теперь в ответе Bose, а за комфорт — анатомические кресла с функцией массажа.
Среди прочих новшеств — турбо и мягкий гибрид. Правда, в Россию автомобиль приедет с привычными для нас бензиновыми движками, за что японцам следует сказать отдельное «аригато».
GEELY ATLAS PRO
А вот и свежий вариант полюбившегося нашим соотечественникам кроссовера Geely Atlas, который на фоне доработок получил приставку PRO.
Стоит отметить, что китайский аппарат неплохо зарекомендовал себя в плане надежности и ездовых повадок, а «улучшайзинг» дизайна и функционала призван сделать его еще популярнее. Тем более, что модернизации подверглась и техника. К слову, азиаты подумывают оснастить автомобиль новейшей системой полного привода, где за подключение задней оси будет отвечать электромотор. Главное, чтобы китайцы потом ответили за качество исполнения и работы.