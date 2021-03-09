Без пробок: Боровское шоссе в районе деревни Рассказовка поедет быстрее

Напомним, что главной транспортной артерией Рассказовки является Боровское шоссе. И пробки на нем явление регулярное. И чтобы уменьшить заторы, было решено построить в этом районе дублер Боровского шоссе. Причем, повторимся, в довольно сжатые сроки. Так, 1 марта состоялся конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-километрового дублера этой загруженной магистрали.

Он пройдет от улицы Новоорловской до дороги город Московский-Рассказовка, пересекая трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Трасса обещает быть весьма современной: четыре полосы, максимально разрешенная скорость — 80 км/ч, шумозащитные экраны, велодорожка. В рамках проекта будет построена эстакада На пересечении с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Стоимость строительства, по данным ресурса RosTender.info, составит 988,8 млн. рублей, а зокончено оно будет в начале 2020 года.

Кстати сказать, дублер облегчит жизнь не только моторизованным гражданам, но и тем, кто пользуется общественным транспортом: здесь построят две автобусных остановки.