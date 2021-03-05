Против погоды и ГИБДД: экстремальный тест бюджетного видеорегистратора SilverStone F1 A50-FHD

Габариты автомобильного видеорегистратора SilverStone F1 A50-FHD не велики: он чуть крупнее спичечного коробка. При взгляде в профиль обнаруживаешь «зализанный» в наплывы пластика выступающий вперед объектив. В общем же девайс очень напоминает размерами и формой кусок дорогого мыла — такие порой попадаются в ванных комнатах пафосных зарубежных отелей.
Создатели девайса, как и положено для таких устройств, явно старались уменьшить его размеры. Но, скорее всего, остановились на некотором компромиссе между этим своим стремлением и таким параметром, как приемлемые размеры монитора.
Тут он цветной и с достаточно хорошим качеством изображения, однако делать его меньше двух дюймов по диагонали не стоило — пользователю просто стало бы сложно им пользоваться. Вот эти-то 2 дюйма мониторчика SilverStone F1 A50-FHD и стали, судя по всему, ключевым фактором, определившим его окончательные размеры.
Как бы то ни было, но гаджет смотрится на лобовом стекле этакой изящной черной «сережкой». Небольшие габариты позволяют размещать его не только традиционно по центру «лобовухи», но и сбоку. Даже если пристроить его возле левой, водительской стойки, регистратор совершенно не мешает обзору.
Что также понравилось при первом же знакомстве, так это надежность крепления A50-FHD к стеклу. Присоска намертво цепляется к гладкой поверхности. Причем делает это, как выяснилось, не только в обычных условиях, но и в по-настоящему сильный мороз. Дело в том, что на холоде пластик стандартной присоски теряет эластичность, перестает обеспечивать вакуум и гаджет бессильно падает на пол машины — как ни пытайся прижимать кронштейн к стеклу при монтаже.
А мы спокойно лепили SilverStone F1 A50-FHD к «лобовухе» сразу после того как он провалялся всю ночь в машине, замерзавшей при −27ºС на стоянке возле дома. И горя, как говорится, не знали.
В том числе и на ухабах и ямах, которыми после мощных морозов стал покрываться столичный асфальт. Сотрясения и вибрации, возникавшие на самых зубодробительных ухабах, ни разу не сбили регистратор с его «насиженного места». Кроме как для обеспечения непрерывного процесса съемки, это свойство важно еще и с другой точки зрения.
Чем непоколебимее видеокамера закреплена, тем надежнее она выдает качественное изображение — без «трясучки» и «размытых» кадров. В завершение разговора о креплении SilverStone F1 A50-FHD, нельзя не отметить еще один момент. Устройство всегда можно одним движением руки повернуть в креплении на нужный угол.
Например, чтобы направить его объектив на подошедшего к водительской двери сотрудника ДПС. «Под запись» эти господа обычно ничего, выходящего за рамки закона и ведомственных регламентов, себе не позволяют. Или бывает просто позарез требуется заснять нечто интересное, происходящее сбоку от машины, — например дорожный конфликт между водителями. Ну как проехать мимо такого события, и не выложить потом ролик на своей страничке в соцсетях?
А снимает A50-FHD тоже, надо сказать, вполне на уровне. Для устройства стоимостью «около 3000 рублей» — так вообще замечательно. За качество видео отвечает матрица типа OV4689 и процессор JL5601. Не супер-топы среди комплектующих такого типа, но для «видеорегистраторных» целей, как показывает практика, более чем достаточно.
Чтобы оценить качество работы этого тандема, достаточно ознакомиться с видео, отснятыми SilverStone F1 A50-FHD как днем, так и ночью. Прежде чем впервые поехать с тестируемым регистратором на лобовом стекле, автор этих строк выставил на максимум (на «1296p») качество съемки в меню аппарата. Кстати, чуть не забыл сказать пару слов о меню устройства. Оно организовано крайне компактно и при этом просто и логично. Все в нем настолько понятно с первого взгляда, что даже не требуется доставать руководство пользователя.
Единственная претензия, которую, пожалуй, можно к нему предъявить, так это касающуюся его оформления. Видимо, ради заботы о глазах потенциального пользователя, создатели девайса наделили его меню палитрой блеклых и недостаточно контрастных по отношению друг к другу цветов. Темно-серый, светло-серый, светло-голубенький — порой приходится приглядываться, чтобы прочитать надпись на строчке меню.
Но в остальном тут обошлось без заслуживающих внимания недочетов. Тремя кнопками, — двумя маленькими на верхних «углах» устройства и одной большой, расположенной прямо под экранчиком, — легко перемещаться по строкам меню и выбирать нужный параметр. Как обычно в ходе теста очередного новенького видеорегистратора, мне очень хотелось воспользоваться функцией создания нестираемого файла — чтобы зафиксировать для потомков какой-нибудь «жирный» (как говорят в интернетах) сюжет с дорожным происшествием. Для этого достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу корпуса SilverStone F1 A50-FHD. В общем, снаряжен бюджетный «регик» весьма не бюджетно.