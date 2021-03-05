Против погоды и ГИБДД: экстремальный тест бюджетного видеорегистратора SilverStone F1 A50-FHD

Габариты автомобильного видеорегистратора SilverStone F1 A50-FHD не велики: он чуть крупнее спичечного коробка. При взгляде в профиль обнаруживаешь «зализанный» в наплывы пластика выступающий вперед объектив. В общем же девайс очень напоминает размерами и формой кусок дорогого мыла — такие порой попадаются в ванных комнатах пафосных зарубежных отелей.

Создатели девайса, как и положено для таких устройств, явно старались уменьшить его размеры. Но, скорее всего, остановились на некотором компромиссе между этим своим стремлением и таким параметром, как приемлемые размеры монитора.

Тут он цветной и с достаточно хорошим качеством изображения, однако делать его меньше двух дюймов по диагонали не стоило — пользователю просто стало бы сложно им пользоваться. Вот эти-то 2 дюйма мониторчика SilverStone F1 A50-FHD и стали, судя по всему, ключевым фактором, определившим его окончательные размеры.