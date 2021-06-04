На российских «платниках» скоро отменят ночные скидки

Как рассказал «Российской газете» председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, из-за недорогого проезда ночью многие автомобилисты предпочитают ездить по автодоровским трассам именно в темное время суток: «Ночью поток больше и ДТП больше, причем с тяжелыми последствиями», — поделился наблюдениями господин Петушенко.

Поэтому сейчас представители «Автодора» очень внимательно рассматривают с представителями ГИБДД все статистические данные. Итогом этого «разбора» станет отмена ночных скидок, поскольку, по мнению автодоровцев, это повысит безопасность движения.

И еще одна новость из мира платных дорог. Замглавы Минтранса Кирилл Богданов на Петербургском международном экономическом форуме сделал прелюбопытнейшее заявление: оказывается, в конце 2023 — начале 2024 года по трассе М11 «Москва — Санкт-Петербург» начнут курсировать грузовики без водителей.

Портал «АвтоВзгляд» попытался разобраться, чем это грозит водителям легковушек, которые уже успели привыкнуть перемещаться между двумя столицами по новому «платнику».