В России подготовят дороги для движения беспилотников

Господин Хуснуллин рассказал, что к движению беспилотников уже готова московская кольцевая автомобильная дорога. Также движение машин с электронным водителем может осуществляться по на трассе М-11 до Санкт-Петербурга.

«На сегодняшний день мы не сможем перевозить миллионы тонн грузов по воздуху по себестоимости. Поэтому альтернатива — только железка и автомобильная дорога, причем не только скоростная, но и беспилотная. В этом мы продвинулись на шаг вперед, чем другие в мире», — сказал Хуснуллин в интервью RTVI.

Чиновник добавил, что трасса Европа — Западный Китай, которая только строится, тоже должна подходить под использование машин без водителей.

Тем не менее, открытым остается вопрос, как будут вести себя на одной дороге реальные водители и беспилотники. Не приведет ли это к росту числа ДТП. Еще один вопрос: как будут повышать безопасность на обычных дорогах? Сейчас правительство только ужесточает порядок техосмотра, хоть на безопасность он абсолютно не влияет. Для уменьшения числа ДТП многие трассы в стране нужно оснастить защитными ограждениями, которые препятствуют лобовым столкновениям. Но это обойдется гораздо дороже, чем подготовка дорог для беспилотников.