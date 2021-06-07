Почему моторы современных авто изнашиваются быстрее старых

Одной из самых распространенных причин выхода двигателя из строя можно считать банальный перегрев. При этом, на современных автомобилях его трудно определить на начальной стадии. Дело в том, что указатели температуры настроены так, что показывают «ОК» даже когда антифриз нагрелся больше 110 градусов. Кстати, у многих машин на приборной панели сейчас вообще нет указателя температуры двигателя. Поэтому водитель может просто не знать, что охлаждающая жидкость вот-вот пойдет закипит, упадет теплоотвод и, как итог, появятся задиры в цилиндрах.
Кстати, задиры в современных движках — дело обычное. Причины — в конструкции агрегатов. Для снижения веса инженеры применяют очень малые по высоте поршни облегченной конструкции. А легкий поршень хуже отдает тепло цилиндру, потому подвержен быстрому перегреву. Недаром раньше в алюминиевые поршни заливали стальные пластины. Сейчас, из экономии, этого уже не делают.
Не забудем и про тот факт, что невысокий поршень сильнее наклоняется в цилиндре. Чтобы этого не происходило, инженеры уменьшают монтажные зазоры. В результате масляная пленка между трущимися деталями получается очень тонкой. При серьезных нагрузках или перегреве она уже не в состоянии выполнить свою защитную функцию. Происходит ее разрыв, что также приводит к образованию задиров.
Приговорить мотор к капитальному ремонту может и сам водитель, если сразу после запуска будет гонять и раскручивать мотор до высоких оборотов. В этом случае возникает ситуация, когда тонкий масляный слой смывается во время стоянки. А резкий запуск мотора и его эксплуатация под нагрузкой заставляют какое-то время работать детали двигателя «на сухую». Вот и получаются задиры.
Что же делать простому обывателю? Нужно изменить свою манеру вождения о относится к автомобилю бережно. Кроме того, не жалеть денег на качественные расходники: масло и антифриз.