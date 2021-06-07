Почему моторы современных авто изнашиваются быстрее старых

Не забудем и про тот факт, что невысокий поршень сильнее наклоняется в цилиндре. Чтобы этого не происходило, инженеры уменьшают монтажные зазоры. В результате масляная пленка между трущимися деталями получается очень тонкой. При серьезных нагрузках или перегреве она уже не в состоянии выполнить свою защитную функцию. Происходит ее разрыв, что также приводит к образованию задиров.

Приговорить мотор к капитальному ремонту может и сам водитель, если сразу после запуска будет гонять и раскручивать мотор до высоких оборотов. В этом случае возникает ситуация, когда тонкий масляный слой смывается во время стоянки. А резкий запуск мотора и его эксплуатация под нагрузкой заставляют какое-то время работать детали двигателя «на сухую». Вот и получаются задиры.

Что же делать простому обывателю? Нужно изменить свою манеру вождения о относится к автомобилю бережно. Кроме того, не жалеть денег на качественные расходники: масло и антифриз.