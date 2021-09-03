«Автодор» придумал новую систему скидок для платной трассы М11

Фото: Автодор.
Совсем недавно «Автодор» поменял тарифы на двух самых популярных магистралях — М4 «Дон» и М11 «Нева», отменив не только «ночные» скидки, но и дисконт по транспондеру. Однако для тех, кто ездит по новому «платнику» регулярно, существуют специальные абнементы.
Алексей Кованов

Так, с 1 сентября вводятся абонементы для владельцев транспондеров T-pass для оплаты проезда по М-11 «Нева» на участке с 543 по 684 километр. А вдобавок продолжают действовать абонементы на отрезке от Солнечногорска до Твери, на участках «58–97 км» и «97—149 км».

Абонемент предоставляет право проезда одного легкового автомобиля (первой или второй категории) по одному маршруту. Срок действия таких абонементов составляет 90 дней, а количество включенных поездок варьируется от 10 до 50.

Кроме того, «Автодор» запустил «усовершенствовали программу лояльности»: автомобилисту начисляется от 3 до 15% от стоимости проезда, которые идут на личный счет постфактум. А на остальных дорогах, включая ЦКАД, все скидки пока остались.

3 сентября 2021
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