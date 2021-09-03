«Автодор» придумал новую систему скидок для платной трассы М11

Так, с 1 сентября вводятся абонементы для владельцев транспондеров T-pass для оплаты проезда по М-11 «Нева» на участке с 543 по 684 километр. А вдобавок продолжают действовать абонементы на отрезке от Солнечногорска до Твери, на участках «58–97 км» и «97—149 км».

Абонемент предоставляет право проезда одного легкового автомобиля (первой или второй категории) по одному маршруту. Срок действия таких абонементов составляет 90 дней, а количество включенных поездок варьируется от 10 до 50.

Кроме того, «Автодор» запустил «усовершенствовали программу лояльности»: автомобилисту начисляется от 3 до 15% от стоимости проезда, которые идут на личный счет постфактум. А на остальных дорогах, включая ЦКАД, все скидки пока остались.