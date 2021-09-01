Почему купить надежный подержанный автомобиль совсем не сложно

Однако это совсем не значит, что купить авто с пробегом в хорошем состоянии и с кристально чистой биографией невозможно. Напротив — это не только реально, но и довольно просто. И речь идет не только и не столько о приобретении б/у машин у официальных дилеров по программе trade-in (тут, заметим, так же можно нарваться на проблемы).

Подержанную, но вполне приличную машину довольно просто отыскать и по объявлениям на соответствующих сайтах. А как при этом не обмишуриться, в очередном выпуске своего подкаста рассказывает портал «АвтоВзгляд».