Почему купить надежный подержанный автомобиль совсем не сложно

Фото из соцсетей.
Дефицит и дороговизна новых автомобилей вынудил значительную часть российских автолюбителей искать себе очередные колеса на вторичном рынке. Не мудрено поэтому, что продажи подержанных машин вросли с начала года почти на треть, как, впрочем, и цены на них. Разумеется, на фоне ажиотажного спроса оживились и пресловутые «перекупы», и откровенные мошенники, втюхивающие доверчивым гражданам откровенные развалюхи под видом вполне пристойных авто.
Портал «АвтоВзгляд»

Однако это совсем не значит, что купить авто с пробегом в хорошем состоянии и с кристально чистой биографией невозможно. Напротив — это не только реально, но и довольно просто. И речь идет не только и не столько о приобретении б/у машин у официальных дилеров по программе trade-in (тут, заметим, так же можно нарваться на проблемы).

Подержанную, но вполне приличную машину довольно просто отыскать и по объявлениям на соответствующих сайтах. А как при этом не обмишуриться, в очередном выпуске своего подкаста рассказывает портал «АвтоВзгляд».

автопродажи, вторичный рынок, подержанные авто, купить машину, мошенничество, лайфхак
1 сентября 2021
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