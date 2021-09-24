Как через мобильное приложение найти машину, эвакуированную из-за дорожных работ

Дептранс Москвы осчастливил горожан очередным посланием. Он распространил пресс-релиз, который окажется полезен тем автовладельцам, чью машину вдруг взяли и увезли в неизвестном направлении с места, где она была припаркована в строгом соответствии с ПДД. Просто если какому-то начальничку взбрело в голову, будто она мешает проведению «массового мероприятия, ремонтным или аварийным работам», эвакуатор заберет ваше ТС и переставит на первое попавшееся парковочное место на соседней улице.

Московский Дептранс сообщил, что для поиска «сворованной» эвакуаторами машины нужно установить на своем смартфоне приложение «Парковки Москвы». В нем вводите данные исчезнувшего авто. Далее переходите в раздел «Штрафы и эвакуации». По идее, место, куда перетащили ваш личный транспорт ради митинга или ремонта, будет там указано. Сообщается, что платить за такую принудительную транспортировку не нужно.

К слову сказать, автор этих строк неоднократно лично наблюдал, как в подобной ситуации муниципальный эвакуатор переставлял легковушку с бесплатного парковочного места на платную парковку. Мало того, чтоего владельцу был гарантирован выброс адреналина, когда он вернется к машине и не обнаружит на месте. Помимо этого, он неизбежно получает мерзкий сюрприз в виде штрафа за неоплату стоянки на платной парковке.

Заметим также, что подобная практика особенно ярко процветает в теплый сезон, когда по всей столице начинают менять хороший асфальт на новый. Одновременно на городских улицах в массовом порядке вместо прошлогодних бордюров устанавливают еще более свежие, параллельно заужая и перегораживая проезжую часть. В таких ситуациях не удивительно, что многие автовладельцы в панике ищут свои «украденные» в местах ремонтов и дорожных «улучшайзингов» машины. Сам же Дептранс отчитался всего лишь о 1500 таких бедолаг.