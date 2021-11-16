Какой клад был найден при разведке будущей трассы М12

Так, в шоуруме нацпроектов представлены артефакты из средневековых селищ Катышево-1 и Чаадаево-5. Это металлические и стеклянные украшения, предметы воинского снаряжения для лошадей и всадников, предметы быта, оружие и даже — настоящий клад! Правда, в него вошли не драгоценности, а сельскохозяйственные орудия, что были обнаружены в подполе средневековой постройки.

Особое место на выставке заняли лепные сосуды, найденные при раскопках поселений эпохи бронзы (это Дмитриевская слобода–3 под Муромом и Акузово-6 под Сергачем). Как уточнили порталу «АвтоВзгляд» представители «Автодора», эти исследования оказались самым масштабным изучением памятников II тысячелетия до нашей эры, что когда-либо проходили на территории Нижегородской области.

В общей сложности археологи изучили почти 500 км будущей трассы, на которых обнаружили 25 объектов археологического наследия во Владимирской и Нижегородской областях и Чувашии. Все обнаруженные артефакты будут подробно исследованы и переданы в музейные фонды.

Кстати, одним из наиболее масштабных сооружений, что будут возведены при строительстве будущей трассы М12, станет вантовый мост через реку Ока. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», первые элементы металлоконструкций пролетного строения недавно доставили на место проведения работ.