В России начались массовые кражи запасных колес из автомобилей

В России зафиксированы массовые случаи, когда припаркованный автомобиль оставляют без запасного колеса, наружных зеркал, колесных колпаков и даже фар. Кроме того, злоумышленники не брезнуют разбивать стекла и вскрыть замки, дабы извлечь оттуда навигатор или видеорегистратор.

Все эти напасти (от которых, главным образом, страдают владельцы автомобилей Kia, Lada, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota) касаются отнюдь не далекой провинции, а вполне благополучных мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга.

Хотя, как уточняет «Росгосстрах», массовые случаи краж происходят и в других областях — например, в Свердловской и Ростовской, а также — в Ставропольском крае. В общем, «лихие девностые» возвращаются: просто так под оконом машину больше не оставишь…

И еще. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что любители легкой наживы оценили, как можно зарабатывать быстрые деньги, вырезая каталитические нейтрализаторы из чужих машин. Судя по свежим полицейским сводкам, эпидемия воровства 'каталиков" вышла на новый уровень.