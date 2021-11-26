В Подмосковье начался «сезон» наездов на пешеходов

Так, согласно статистике, именно осенне-зимний сезон отличается наибольшим количество ДТП с пострадавшими. Причины этого — уменьшение светового дня, первые снежные осадки и ухудшение видимости. Скажем, по сравнению с сентябрем количество погибших пешеходов в октябре увеличилось на 58% — с 24 до 38 человек.

— Безусловно, повышению безопасности дорожного движения способствует такие простые меры, как установка стационарного электрического освещения на пешеходных переходах вне населенных пунктов и комплексов фото- и видеофиксации, оборудование островков безопасности, а также улучшение видимости разметки и знаков, — подчеркнула порталу «АвтоВзгляд» Светлана Заболоцкая, генеральный директор Союза безопасности дорожного движения по Москве и Подмосковью.

При этом госпожа Заболцкая подчеркнула, что сами пешеходы также должны заботиться о своей безопасности. А точнее, не забывать, например, про одежду со светоотражающими элементами.

Что касается водителей, то многие из них (особенно начинающие) думают, что электронные системы безопасности — настоящая панацея от всех неприятностей на дороге. На самом деле, некоторые «помощники» могут даже навредить. О том, каких подвохов ждать от умных систем, рассказывает портал «АвтоВзгляд».