На трассе М11 появится очень нужная развязка

Вопрос о необходимости строительства прямого съезда с трассы М11 к аэропорту Пулково был поднят еще 2 года назад. Но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки: в минувшем сентябре Владимир Путин поручил представить предложения по ускорению проектирования и строительства этого объекта.

Транспортная развязка с прямым выездом к аэропорту разгрузит Пулковское шоссе, обеспечит прямой съезд со скоростной трассы для тех, кто направляется в аэрогавань из Пушкинского и Колпинского районов, из Ленинградской и Новгородской областей.

В конце этого года госкомпания «Автодор» планирует приступить к работам, а через два года — запустить движение. Проектом педусмотрено строительство четырехполосной транспортной «петли» протяженностью 2,6 километра на разных уровнях — с трассой М11 и Пулковским шоссе.

И продолжая тему платных дорог. «Автодор» недавно объявил, когда грандиозная мегатрасса М12 поедет «насквозь». Портал «АвтоВзгляд» не только выяснил дату ее открытия, но и узнал, как продвигается возведение магистрали.