Депутаты «топят» за бесплатную езду по платным трассам

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава думской фракции социалистов и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, «в сложившейся ситуации правительству следует ввести льготные тарифы на проезд, что обещали сделать еще в 2015 году, а для отдельных категорий граждан и вовсе отменить его. Одновременно такая мера разгрузит бесплатные дороги, что благотворно скажется на экономической активности в регионах».

Бесплатный проезд по «платникам» депутат рекомендует сделать для инвалидов, многодетных семей и пенсионеров. Льготный же проезд позволит сохранить автомобилистам не только деньги, но и время, которое они вынуждены тратить, прозябая в пробках.

Впрочем, вряд ли подобную инициативу поддержат в правительстве. Как мы знаем, в любых, даже самых сложных для страны условиях и власти, и коммерсанты — наоборот, только ужесточают меры. В частности, путем повышения цен. Но почему бы и не помечтать…

Кстати, в последнее время участились случаи мошенничества, когда водителям предлагают купить дешевые безлимитные проезды по платным трассам страны. Подробности — здесь.