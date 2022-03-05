Депутаты «топят» за бесплатную езду по платным трассам

Фото: АвтоВзгляд
В столь непростых для России экономических условиях нелишним было бы ввести ряд мер по поддержке граждан страны, включая автовладельцев. Чтобы водители не отказывались от езды по платным участкам трасс, депутаты предлагают ввести льготную оплату проезда, а для отдельных водителей ее отменить и вовсе.
Мирон Горин

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава думской фракции социалистов и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, «в сложившейся ситуации правительству следует ввести льготные тарифы на проезд, что обещали сделать еще в 2015 году, а для отдельных категорий граждан и вовсе отменить его. Одновременно такая мера разгрузит бесплатные дороги, что благотворно скажется на экономической активности в регионах».

Бесплатный проезд по «платникам» депутат рекомендует сделать для инвалидов, многодетных семей и пенсионеров. Льготный же проезд позволит сохранить автомобилистам не только деньги, но и время, которое они вынуждены тратить, прозябая в пробках.

Впрочем, вряд ли подобную инициативу поддержат в правительстве. Как мы знаем, в любых, даже самых сложных для страны условиях и власти, и коммерсанты — наоборот, только ужесточают меры. В частности, путем повышения цен. Но почему бы и не помечтать…

Кстати, в последнее время участились случаи мошенничества, когда водителям предлагают купить дешевые безлимитные проезды по платным трассам страны. Подробности — здесь.

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5 марта 2022
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