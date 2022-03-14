Для чего трассу М7 «Волга» будут регулярно останавливать на 40 минут

На 169-м километре федеральной трассы М7 во Владимирской области — это возле съезда на Южный объезд города Владимира — сейчас полным ходом ведутся работы по строительству путепровода будущей платной автомагистрали М12.

Для безопасного проведения работ по монтажу балок пролетов моста до конца марта дорожникам приходится вводить «технологические окна» — то есть останавливать движение транспорта по федеральной трассе в районе развязки с будущим автобаном.

До конца марта почти каждую ночь М7 будет «вставать» по четыре раза: с 23:00 до 23:40; с 1:00 до 1:40; с 3:00 до 3:40 и с 5:00 − 5:40. Ограничения движения запланированы 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 и 27 марта.

Напомним, что главная мегастройка современной России — это трасса М12 — сначала должна соединить Москву и Казань, а затем — протянуться до Екатеринбурга. Портал «АвтоВзгляд» своими глазами увидел, как движутся дорожные работы, а главное — узнал, почему новый автобан обязательно «поедет», несмотря на любые препоны и санкции.