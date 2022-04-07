Вопреки заверениям властей в Москве появятся платные дороги

Итак, платным будет так называемый Северный дублёр Кутузовского проспекта. Всего магистраль подразумевает создание 12 путепроводов и эстакад. В частности, многоуровневая развязка появится на стыке новой трассы и МКАД, а вот внутреннюю сторону столичной кольцевой свяжут через тоннель. Кроме того, эстакады придется перебросить через железнодорожные пути и Рублевское шоссе.

11-километровая дорога будет 6-полосной, а потом скоростной. Чтобы автомобилисты не тратили лишнее время на прикладывание банковских карт и отсчет наличности, на дублере планируется ввести «безбарьерную систему олплаты».

Будущий «платник» сейчас строится на всем своем протяжении. Так что нет ничего удивительного, что сдать работу дорожники планируют всего через год — в 2023-м. Главное, чтобы не подвели ни подрядчики, ни финасирование.

И продолжая тему коммерческих дорог. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», китайская профессура согласилась дать курс лекций для сотрудников госкомпании «Автодор». Главная тема — использование строительного мусора и старого асфальта при возведении магистралей.